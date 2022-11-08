В рф подготовили группу военных Беларуси к ведению наступления и обороны

Сообщается, что это уже вторая группа военных из Беларуси, прошедших обучение в в российском Мулино.

Группа военнослужащих Беларуси завершила обучение на полигоне в рф*.

Об этом сообщила мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» со ссылкой на сюжет российского пропагандистского канала, пишет Милитарный.

Белорусские военнослужащие завершили обучение в 333-м центре боевой подготовки в Мулино Нижегородской области рф.

Большинство этих бойцов – военнослужащие срочной службы.

Они отрабатывали тактику ведения боя: сначала в обороне, а затем в наступлении.

Эти маневры стали финальным этапом совместных занятий по боевой подготовке для военных двух стран.

Сообщается, что это уже вторая группа военных из Беларуси, прошедших обучение в мулинском учебном центре.

«Первая была в апреле. Тогда белорусские танкисты отрабатывали согласование с российскими мотострелковыми подразделениями. Сейчас наоборот – российские танкисты”, – говорится в сообщении.

Российские и белорусские военные начали занятия в этом учебном центре по совместному решению министров обороны рф и Республики Беларусь, которое было принято весной этого года.

В конце прошлого месяца стало известно, что Минск и москва планируют создать совместные центры подготовки военнослужащих. Лукашенко согласовал соответствующее соглашение с рф и подписал приказ о формировании таких военно-учебных центров.

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