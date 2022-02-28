Российские оккупанты обстреливают жилые районы Харькова

Сейчас российские оккупанты обстреливают жилые кварталы Харькова. Несмотря на то, что правительство врет, что стреляет лишь по военным объектам, мы видим, что наглая ложь.

В Харькове десятки пострадавших от агрессии России.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Реальная война.

Также от взрывов погибла женщина.

«Курсор» писал, что Украина требует выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса на переговорах в Белоруси.

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