Российские оккупанты обстреливают жилые районы Харькова

15:59, Сегодня
Мировые новости, Новости СНГ, Происшествия
Украинский военный картинка
Украинский военный
Фото: depositphotos.com

Российская армия жестоко обстреливает мирных жителей по всей Украине.

Сейчас российские оккупанты обстреливают жилые кварталы Харькова. Несмотря на то, что правительство врет, что стреляет лишь по военным объектам, мы видим, что наглая ложь.

В Харькове десятки пострадавших от агрессии России.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Реальная война.

Также от взрывов погибла женщина.

«Курсор» писал, что Украина требует выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса на переговорах в Белоруси.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Адхам
ТЭГИ:
Читайте также