Обстрел российскими оккупантами Харькова: много погибших и раненых

Обстрел Харькова, на которой пошла РФ 28 февраля, является настоящим военным преступлением. Множество гражданских лиц, в том числе и детей, погибло в результате ведения огня по городу.

28 февраля российские оккупанты начали, наверное, самый массивный обстрел Харькова. Украинский город уже четыре дня держит оборону и не сдается российским оккупантам.

И вот в сети начали появляться очередные свидетельства кошмарного военного преступления со стороны русских.

Так, в Харькове во время обстрела погибла целая семья, которая находилась в автомобиле. Местные жители зафиксировали все на видео. В ролике можно увидеть обгоревшие кости людей.

Кроме того, «Градами» была обстреляна 134 харьковская школа. Здание сгорело дотла. Были обстреляны и другие здания.

Ранее Курсор сообщал, что в сети показали страшные последствия обстрела российскими оккупантами Харькова.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что отважные защитники острова Змеиный живы и находятся в плену.

Еще напомним, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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