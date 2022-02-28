Обстрел российскими оккупантами Харькова: много погибших и раненых

28 февраля российские оккупанты начали, наверное, самый массивный обстрел Харькова. Украинский город уже четыре дня держит оборону и не сдается российским оккупантам.
И вот в сети начали появляться очередные свидетельства кошмарного военного преступления со стороны русских.
Так, в Харькове во время обстрела погибла целая семья, которая находилась в автомобиле. Местные жители зафиксировали все на видео. В ролике можно увидеть обгоревшие кости людей.
Кроме того, «Градами» была обстреляна 134 харьковская школа. Здание сгорело дотла. Были обстреляны и другие здания.
Ранее Курсор сообщал, что в сети показали страшные последствия обстрела российскими оккупантами Харькова.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что отважные защитники острова Змеиный живы и находятся в плену.
Еще напомним, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.
Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.