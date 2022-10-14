Российские оккупанты похвастались уничтожением деревянного макета украинского «Бука»: видео конфуза

18:44, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

На макет были установлены деревянные конструкции, которые должны напоминать зенитные ракеты к ЗРК Бук.

Появилось подтверждение использования макетов техники Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий.

В Запорожской области российский боражирующий боеприпас попал в макет зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Деревянный макет был частично замаскирован и установлен на ложной позиции.

Как пишет Милитарный, для поражения ложной цели россияне потратили баражирующий боеприпас «Ланцет» компании Zala Aero.

На макет были установлены деревянные конструкции, которые должны напоминать зенитные ракеты к ЗРК Бук.

Ранее Курсор писал, что высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые разведывательные данные об иранских беспилотниках. 

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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