Российские оккупанты похвастались уничтожением деревянного макета украинского «Бука»: видео конфуза

Появилось подтверждение использования макетов техники Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий.
В Запорожской области российский боражирующий боеприпас попал в макет зенитно-ракетного комплекса «Бук».
Деревянный макет был частично замаскирован и установлен на ложной позиции.
Как пишет Милитарный, для поражения ложной цели россияне потратили баражирующий боеприпас «Ланцет» компании Zala Aero.
На макет были установлены деревянные конструкции, которые должны напоминать зенитные ракеты к ЗРК Бук.
Ранее Курсор писал, что высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые разведывательные данные об иранских беспилотниках.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!