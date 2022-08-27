Российские оккупанты пытают работников Запорожской АЭС перед приездом МАГАТЭ — СМИ

По словам сотрудников атомной электростанции, россияне не хотят, чтобы они сообщали об угрозах безопасности перед инспекцией.

Спецслужбы российской федерации* пытают работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на объекте.

Об этом говорится в материале издания The Telegraph.

Отмечается, что о пытках рассказали работники ЗАЭС. По их словам, сейчас на станции царствует атмосфера страха.

«Российские оккупанты арестовывают украинский персонал, отправляют «на подвал». Люди возвращаются после этих разговоров в подвале и не говорят ни слова вообще», — говорится в статье.

В НАЭК «Энергоатом» считают, что российские оккупанты готовят различные провокации накануне приезда миссии МАГАТЭ.

Так, по словам работников ЗАЭС, россияне планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала и в каждой комнате центра управления «поставить нескольких российских представителей, которые будут громко кричать, что очень ждали «освобождения» от режима в Киеве».

Как сообщал Курсор, в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

«Мы прекрасно понимаем, что они могут «всадить в спину» этой миссии инспекции, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: «Вот, Россия обстреляла», — считает член так называемого «совета» Владимир Рогов.

Курсор также писал о том, что, по словам заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинса, Соединенные Штаты обеспокоены действиями россиян на Запорожской атомной электростанции, так как все это может спровоцировать новую ядерную катастрофу и значительно увеличивает риск возможного выброса радиации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!