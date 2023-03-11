Российские оккупанты разрушили свыше 150 тысяч жилых домов в Украине

За год войны россия принесла много горя украинцам. И даже, когда Украина победит, еще много времени необходимо, чтобы обезопасить жизнь граждан

Российская федерация* совершила более 40,5 тысяч обстрелов и из-за этого было разрушено более 152 тысяч жилых домов по всей территории Украины. Некоторые из зданий не подлежат восстановлению.

Подробней об этом информирует сайт РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Чиновник отметил, что на данный момент зарегистрировано 66300 уголовных производств по совершению преступлений военнослужащими армии российской федерации.

«Большинство из них — 80% — это нарушение законов и правил ведения войны», – пояснил Клименко.

Украинские правоохранители документируют эти преступления и по подследственности передают в Службу безопасности Украины для дальнейшего их расследования, установления личностей преступников и для последующего привлечения российских военных к ответственности. Задокументированные полицейскими материалы передаются в Офис генерального прокурора Украины, который на их основе готовит материалы в суды международных инстанций.

Ранее «Курсор» информировал, что российские военные черноморского флота написали рапорты на увольнение. Российские военные из 126-й бригады береговой обороны черноморского флота* отказались воевать в Украине «из соображений совести» и написали рапорты на увольнение.

Напоминаем, что российские военные в оккупированных украинских городах пристают к детям. Всем известен факт повального насилия и грабежей российскими военными мирных жителей Украины. Данные факты фиксируют правоохранительные органы Украины на деоккупированных территориях, а также им сообщают люди, которые пребывают в оккупированных россией* городах и селах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!