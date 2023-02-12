Российские военные в оккупированных украинских городах пристают к детям

Особенно подобные случаи происходят в оккупированном Мелитополе, который находится на захваченной части Запорожской области Украины. Из-за этого же люди пытаются бежать на подконтрольную Украине территорию.

Всем известен факт повального насилия и грабежей российскими военными мирных жителей Украины. Данные факты фиксируют правоохранительные органы Украины на деоккупированных территориях, а также им сообщает люди, которые пребывают в оккупированных россией* городах и селах.

Подробнее об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на заявление мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

Чиновник отметил, что недавно встречался с выехавшими детьми, и девочка 16 лет рассказала, что кадыровцы и другие российские военные начали приставать к детям 16-17 лет. Собственно, в Мелитополе такое происходит сплошь и рядом. Многие очевидцы информируют, что россияне кавказской наружности часто пристают к подросткам и молодым женщинам, и если не захватывают силой, то унижают морально.

А в оккупированных частях Херсонской области были зафиксированы случая повального насилия над детьми 13-14 лет. Часто подобные истории замалчиваются, собственно, как и другие преступления российской армии на территории мирной Украины.

Ранее «Курсор» информировал, что россияне сжигают трупы своих солдат, чтобы скрыть реальные потери своей армии. Сообщается, что во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область, Украина) солдаты армии рф обустроили мобильный крематорий для сокрытия собственных потерь на фронте.

Напоминаем, что в Минобороны Украины рассказали, где россияне могут пойти в наступление. Сейчас основные усилия они сосредоточили на Донбассе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!