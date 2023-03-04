Российские военные черноморского флота написали рапорты на увольнение

Уже после написания рапортов к военным приехали их командиры, которых «в глаза никто не видел несколько месяцев».

Российские военные из 126-й бригады береговой обороны черноморского флота* отказались воевать в Украине «из соображений совести» и написали рапорты на увольнение.

Об этом информирует Telegram-канал ТСН.

Сообщается, что военные попросили командование уволить их в связи с невыполнением условий контракта и сослались на пункт «в» части 2 статьи 51 ФЗ «О военной службе». Всего заявлений было около 20.

Российский военный рассказал, что командование запретило солдатам уходить в отпуск. Уже после написания рапортов к военным приехали их командиры, которых «в глаза никто не видел несколько месяцев». Командование взялось проверять все посылки военных и изымать тактические вещи, еду и алкоголь.

«Говорят, что алкоголь образовал в головах язвы, из-за которых туда попадают плохие мысли», — процитировал руководство российский контрактник.

Как сообщал Курсор, министерство финансов россии опубликовало отчет, указав, что дефицит бюджета рф в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов).

Такие цифры отбрасывают экономику рф на 25 лет назад по сравнению с временем до вторжения в Украину.

Судя по последним данным минфина, после почти года войны путина экономические проблемы, похоже, усугубляются. Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года

Ранее Курсор писал, что Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы.

Также сообщалось, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!