Российские военные черноморского флота написали рапорты на увольнение

18:13, Сегодня
Новости СНГ, Политика
крейсер москва фото
Фото: depositphotos.com

Уже после написания рапортов к военным приехали их командиры, которых «в глаза никто не видел несколько месяцев».

Российские военные из 126-й бригады береговой обороны черноморского флота* отказались воевать в Украине «из соображений совести» и написали рапорты на увольнение.

Об этом информирует Telegram-канал ТСН.

Сообщается, что военные попросили командование уволить их в связи с невыполнением условий контракта и сослались на пункт «в» части 2 статьи 51 ФЗ «О военной службе». Всего заявлений было около 20.

Российский военный рассказал, что командование запретило солдатам уходить в отпуск. Уже после написания рапортов к военным приехали их командиры, которых «в глаза никто не видел несколько месяцев». Командование взялось проверять все посылки военных и изымать тактические вещи, еду и алкоголь.

«Говорят, что алкоголь образовал в головах язвы, из-за которых туда попадают плохие мысли», — процитировал руководство российский контрактник.

рапорты на увольнение российских военных фото

ТСН

рапорты на увольнение российских военных фото

ТСН

Как сообщал Курсор, министерство финансов россии опубликовало отчет, указав, что дефицит бюджета рф в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов).

Такие цифры отбрасывают экономику рф на 25 лет назад по сравнению с временем до вторжения в Украину.

Судя по последним данным минфина, после почти года войны путина экономические проблемы, похоже, усугубляются. Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года

Ранее Курсор писал, что Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы.

Также сообщалось, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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