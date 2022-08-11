Армия рф «засветила» в Украине редкий самоходный ПТРК Хризантема-С: опубликовано видео

В открытом доступе появилось видео, которое указывает, что во время боев на юге Украины армия рф* использует, в частности, самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С».

Конкретно в этом случае россияне применили свою «Хризантему-С» для удара по гражданскому объекту – водонапорной башне.

Самоходный ПТРК «Хризантема-С» – это редкий для армии рф образец вооружения. По данным из открытых источников, российская армия имеет лишь три десятка таких самоходных ПТРК, из которых 18 единиц в ноябре 2021 года должны были быть поставлены в Таманскую 2-ю мотострелковую дивизию.

В качестве шасси для комплекса «Хризантема-С» выступает БМП-3. Этот самоходный ПТРК вооружен управляемой противотанковой ракетой 9М123 с дальностью стрельбы до 6 км (при радиокомандном наведении), боезапас – 15 противотанковых ракет.

Как ранее писал Курсор, в Китае зявили, что их отношения с россией «вступили в лучший период в истории, отмеченный наивысшим уровнем взаимного доверия, наивысшей степенью взаимодействия и наибольшей стратегической важностью».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!