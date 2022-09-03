Российские СМИ распространяют информацию о якобы провале контрнаступления Украины под Херсоном

В кремле, пользуясь молчанием Киева относительно результатов контрнаступления Украины под Херсоном, хотят все выставить в выгодном для себе свете.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) предупредили о возможных ложных заявлениях о провале контрнаступления Украины под Херсоном. Российские СМИ уже распространяют информацию о том, что контрнаступление Украины в Херсонской области лишь вредит Киеву, а это только начало.

Об этом сообщает ВВС.

Так, министр обороны россии* сергей шойгу* заявил, что попытки наступления ВСУ ведут к огромным потерям для Украины. По его словам, все это было специально спланировано офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление. После его заявления российские источники стали активно распространять эти ложные утверждения, чтобы получить выгоду от молчания Украины.

Эксперты отметили, что комплексные контрнаступления не могут быть завершены в одночасье или в течение нескольких дней. Они считают попытки россии* представить молчание Киева как свидетельство поражения украинцев ничтожными, поскольку они не соответствуют реальности.

Ранее «Курсор» писал о том, что военный эксперт предупредил, до какого времени может затянуться война в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!