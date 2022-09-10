Российские СМИ сообщают, что их армия покинула Лиман под давлением ВСУ

Появилась неофициальная информация о том, что после выхода из Изюма российские военные также покинули и населенный пункт Лиман. Местные паблики и чаты массово сообщают о поспешном бегстве оккупантов из города.

Об этом пишут «Власти».

В чатах пишут, что до сих пор слышны выстрелы, но это уже зачистка со стороны украинских военных. Это может означать, что ВСУ либо выбили, либо оцепили российскую группировку в Святогорске.

В пропагандистских пабликах захватчиков уже назначили главных виновных за масштабный военный провал. По их версии, город сдали принудительно мобилизованные из ЛДНР, которые были якобы слабо подготовленными и не мотивированными бойцами, и их зря поставили на стратегически важное направление.

Ранее «Курсор» писал о том, что западные эксперты рассказали, чего стоит бояться оккупантам в украинском Изюме. Оккупанты в этом городе могут готовиться к «жесту доброй воли», поскольку украинские военные приближаются к этому городу.

Также мы сообщали о том, что украинские военные отвоевали стратегически важный город. ВСУ взяли Купянск Харьковской области под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.