Мобилизированные россияне устроили бунт в эшелоне Таманской дивизии: опубликовано видео

Мобилизированные во 2-ю гвардейскую Таманской мотострелковой дивизии россияне начали протесты и пытаются сделать их публичными.

Солдаты опубликовали несколько роликов, рассказывающих о причинах своего неповиновения и перечисляющих требования.

Один из военнослужащих зачитал обращение по хронологии событий.

По его словам, их мобилизовали 26 сентября 2022 года ночью и не дали возможности приобрести снаряжение за свой счет. В подразделении мобилизованные получили старую униформу, включая еще «советские» вещевые мешки. 29 сентября подразделение погрузилось в железнодорожный эшелон и с тех пор находится в вагонах поезда. По информации россиянина, эшелон бесцельно передвигается по территории рф*. В то же время, один из мобилизованных утверждает, что они шесть дней жили «по лесам и в окопах, которые сами вырыли».

Сейчас большинство военных имеют симптомы коронавируса. По слухам, которые дошли до мобилизованных, их поезда хотят на две недели закрыть на карантин.

Командование дивизии не контактирует с мобилизованными, а все офицеры в эшелоне также призваны по мобилизации.

“Мы не собираемся терпеть откровенное вредительство. Мы не собираемся сидеть в этом сплошь инфицированном вагоне. Если наши командиры решили забить на нас – мы делаем эти факты публичными”, – говорит автор заявления от мобилизованных Таманской дивизии.

На других видео видно, как мобилизованные собрались у эшелона с оружием и патронами. Они размахивают автоматами и демонстрационно переключают затворы. Они заявляют, что все автоматы им выдали без учета и это якобы является нарушением уголовного законодательства рф.

Средства индивидуальной защиты военным якобы не выдали.

“Отношение, как к скоту. Мы никому не нужны. Подготовки по большому счету нет”, –выкрикивают россияне.

Мобилизированные жалуются на отсутствие питания. По их словам, прошедшие 10 дней они тратили на еду собственные деньги. Также они заявляют, что у большинства появились признаки пневмонии. Один из мобилизованных демонстрирует термометр с температурой свыше +38 С.

По словам одного из мобилизованных, с ними не подписали документы на оформление заработной платы.

“Сейчас нас здесь 400 человек. Мы никуда не собираемся уезжать. Пошли они все на х…й…”, – объяснил солдат.

Мобилизированные утверждают, что они протестуют и бастуют. По их словам, к их эшелону подогнали «три бронетранспортера».

«Курсор» писал ранее, что россия присвоила Запорожскую АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!