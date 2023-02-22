Военная верхушка рф ответила на обвинения главаря группы Вагнера в «измене родине»

Главарь российской группы наемников Вагнера заявил вчера, что московские военачальники отказываются снабжать его группу боеприпасами и стремятся ее уничтожить. Он обвинил их в «измене», что стало эскалацией словесной войны между высокопоставленными российскими чиновниками и «вагнеровцами».

Наемники евгения пригожина*, набранные из тюрем по всей рф для пополнения своих рядов, играют ключевую роль в усилиях по захвату города Бахмут на востоке Украины. Битва выявила напряженность между группой Вагнера и российской армией, хотя Кремль отрицает какие-либо разногласия.

«Начальник генштаба и министр обороны раздают приказы налево и направо не только не давать боеприпасы ЧВК Вагнера, но и не помогать ей авиатранспортом», — сказал пригожин в голосовом сообщении, распространенном его пресс-службой вчера.

«Происходит прямое противодействие, которое есть не что иное, как попытка уничтожить Вагнера. Это можно приравнять к государственной измене», — добавил он.

Министерство обороны россии заявило позже, что отрицает ограничение поставок боеприпасов добровольцам на фронт, но не упомянуло частную армию группы Вагнера или обвинения пригожина.

«Все запросы на боеприпасы для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», — настаивали они, обещая новые поставки в субботу и называя сообщения о нехватке «абсолютно ложными».

«Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и обеспечения между подразделениями российских [боевых] группировок контрпродуктивны и работают исключительно на благо противника», — говорится в заявлении.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.