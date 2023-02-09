Россияне сжигают трупы своих солдат, чтобы скрыть потери – Генштаб

Военные *рф во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область, Украина) обустроили мобильный крематорий для сокрытия собственных потерь на фронте.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Противник продолжает нести потери. Для захоронения количества погибших оккупантов на территории предприятия «Приднепровская Биотес» в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью», – сказано в сообщении.

Также в Генштабе рассказали, что кремль не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, продолжает наносить удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Россияне, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Ранее у Зеленского заявили, что наступление россии уже началось.

Также «Курсор» сообщал, что названо количество российских военных, которые хотят добровольно сдаться украинцам в плен.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!