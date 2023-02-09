В минобороны Украины рассказали, где россияне могут пойти в наступление

Война в Украине длится почти год и российские оккупанты не отступают, а наоборот, предпринимают новые попытки захвата украинских территорий. Сейчас основные усилия они сосредоточили на Донбассе, но в министерстве обороны страны подчеркнули, что оккупанты могут пойти в наступление и в юго-восточной части.

Об это во время брифинга заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.

По его словам, там существует угроза наступления, там есть группировки оккупантов и они имеют возможность пополнять свою армию и вооружением, и техникой, и людьми. Соответственно там ситуация более напряженная. Имеется в виду территория от Запорожья до Донецкой области.

Также министр подчеркнул, что для Одессы сейчас угрозы нет, потому что захватчики лишились своего превосходства в море, когда ВСУ уничтожили крейсер «москва*». А для продвижения по суше армии рф придется захватывать Херсон, который недавно был деоккупирован украинскими солдатами, и Николаев, который враги так и не смогли взять.