В минобороны Украины рассказали, где россияне могут пойти в наступление

Война в Украине длится почти год и российские оккупанты не отступают, а наоборот, предпринимают новые попытки захвата украинских территорий. Сейчас основные усилия они сосредоточили на Донбассе, но в министерстве обороны страны подчеркнули, что оккупанты могут пойти в наступление и в юго-восточной части.
Об это во время брифинга заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.
По его словам, там существует угроза наступления, там есть группировки оккупантов и они имеют возможность пополнять свою армию и вооружением, и техникой, и людьми. Соответственно там ситуация более напряженная. Имеется в виду территория от Запорожья до Донецкой области.
Также министр подчеркнул, что для Одессы сейчас угрозы нет, потому что захватчики лишились своего превосходства в море, когда ВСУ уничтожили крейсер «москва*». А для продвижения по суше армии рф придется захватывать Херсон, который недавно был деоккупирован украинскими солдатами, и Николаев, который враги так и не смогли взять.
Резников отметил, что россияне могут ближе к годовщине войны, 24 февраля, начать новое полномасштабное наступление.
«Курсор» писал ранее, что глава национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что кремль, как ожидается, нанесет новый удар по северо-восточным районам Харьковской области или югу Запорожской.
Еще мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска готовятся к новым военным наступлениям на территории Украины, поскольку война приближается к своей первой годовщине.
Напомним, что армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.