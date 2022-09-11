Российские войска потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34: ВСУ показали видео

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что несколько дней назад был сбит российский СУ-34. При этом место сбития не раскрывается.

На кадрах видны обгоревшие обломки самолета, разбросанные по лесной полосе, а украинские военные осматривают место происшествия.

Один из фрагментов фюзеляжа содержит номер и остатки камуфляжа, что позволяет идентифицировать борт.

«Этим русским оккупантам нечего делать в нашем небе! Вот почему мы «посадили» этот Су-34», — говорится в сообщении.

Самолет, вероятно, входил в состав 47-го бомбардировочного авиационного полка (в/ч 45117, аэродром «Балтимор», Воронеж, рф*), сообщает «Милитарный»

ВСУ уже сбили в небе Украины несколько бомбардировщиков Су-34, что является большим ударом по российскому имиджу.

Су-34 — один из новейших боевых самолетов россии. Разработка самолета началась 19 июня 1986 под кодовым названием Т-10В. В качестве основы для разработки самолета была взята база проекта успешного истребителя Су-27. Первый полет серийного самолета Су-34, выстроенного в рамках государственного заказа для ПКС россии, состоялся 12 октября 2006 года. 20 марта 2014 г. Су-34 был принят на вооружение воздушно-космических сил рф.

Российская промышленность изготовила, по данным открытых источников, около 140 единиц таких бомбардировщиков.

Ранее «Курсор» писал о том, что Зеленский ответил на вопрос, готов ли он сейчас вести переговоры с россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!