Российские войска взорвали главный символ обороны Бахмута

Российские военные постепенно теряют рассудок из-за того, что с мая 2022 не могут полностью захватить небольшой город, где до войны проживало всего 70 тысяч человек.

В городе Бахмут Донецкой области произошел инцидент, связанный с российской оккупацией. Оккупанты уничтожили памятный МиГ-17, который являлся символом города. Самолет был расположен в юго-западной части Бахмута и часто использовался украинскими воинами для фотографий.

Подробнее об этом информирует украинский журналист Юрий Бутусов, опубликовав кадры с места, где раньше располагался памятник в сети Telegram.

Важно подчеркнуть, что эта локация часто использовалась воинами ВСУ и волонтерами для съемок. И то, что памятник был уничтожен армией российской федерации*, в том числе подтверждает теорию о том, что враг проводит разведку в социальных сетях, мониторят информация об местоположении украинских военных и техники.

Это уже не первый случай деструктивных действий со стороны российских оккупантов в Донецкой области. Они систематически нарушают международное право и пытаются захватить территории Украины. Общество наконец должно осознать и принять меры против действий российской агрессии.

Ранее «Курсор» информировал, что спутники Maxar показали, как выглядит Бахмут после бомбардировок. Новые спутниковые снимки показывают, что мосты через стратегически важную реку были разрушены, обрывая очень важные связи для города.

Напоминаем, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что украинский город Бахмут может пасть в ближайшие дни. Тем не менее, генсек подчеркнул, что если это случится, то не обязательно станет переломным моментом в войне, а поддержка Украины продолжится.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!