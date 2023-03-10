Спутники Maxar показали, как выглядит Бахмут после бомбардировок — The New York Times

Бахмут является наиболее горячей точкой за все 12 месяцев военных действий в Украине.

Maxar Technologies, американская частная компания, опубликовала свежий материал, демонстрирующий уровень разрушений города Бахмут, где ведутся одни из самых ожесточенных боев в Украине в продолжение месяцев. Новые спутниковые снимки показывают, что мосты через стратегически важную реку были разрушены, обрывая очень важные связи для города.

Подробнее об этом информирует The New York Times.

Среди всех снимков наиболее четкие показывают значительные повреждения жилых домов, мостов и промышленных предприятий. Видно, что после долгих недель тяжелых бомбардировок и уличных боев жители этого города пережили многое.

Пожалуй, наиболее значимый снимок показывает разрушенные мосты через реку Бахмутка, которые были новой оборонительной линией для украинцев в борьбе с россией*. Поведение россии в этом районе было очень многословно, поскольку она заявила, что «контролирует» этот город.

С других спутниковых снимков видно, что наиболее серьезные разрушения наблюдаются в районе восточной части города. В южной части города находится еще один мост, который сильно пострадал от боев за последние пару недель. В целом, данные спутниковые снимки стали свидетельством трагических последствий войны, которая продолжается на Украине, несмотря на все старания военных и мировой общественности прекратить ее.

Ранее «Курсор» информировал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что украинский город Бахмут может пасть в ближайшие дни.

Напоминаем, что глава Пентагона высказался о падении Бахмута, и объяснил, как это изменит ход войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!