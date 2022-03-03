Российских и белорусских параолимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде

Российские и белорусские спортсмены не допускаются к зимним Паралимпийским играм из-за агрессии их страны против Украины, об этом заявил Международный паралимпийский комитет.

МПК в среду заявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, но только в качестве нейтральных спортсменов с удаленными цветами, флагами и другими национальными символами.

Они немедленно подверглись критике за свое первоначальное решение. Это было названо предательством, которое направило неверный сигнал руководству России. МПК также заявил, что очевидно, многие спортсмены откажутся соревноваться с россиянами или белорусами, что создаст хаос на Паралимпийских играх.

МПК теперь присоединяется к спортивным организациям, таким как футбольные, легкоатлетические, баскетбольные, хоккейные и другим, которые наложили полный запрет на въезд россиян и белорусов.

Большая часть спортивного мира отреагировала солидарно с Украиной.

ФИФА исключила Россию из чемпионата мира 2022 года, а мировой руководящий орган по регби запретил России и Беларуси участвовать во всех международных соревнованиях по регби «до дальнейшего уведомления».

Президент России Владимир Путин, опытный дзюдоист, также был отстранен от должности почетного главы Международной федерации дзюдо.

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