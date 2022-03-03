Взрывы в Киеве попали в прямой эфир американского канала CBS

Американские журналисты CBS во время эфира зафиксировали взрывы во время обстрела столицы Украины ночью 3 марта. «Самые сильные взрывы, которые мы когда-либо видели. Как раз в тот момент, когда мы выходили из эфира сегодня вечером в Киеве», — написал ведущий.

Члены команды американского канала CBS стали свидетелями взрывов в Киеве, когда ведущий заканчивал эфир.

Продюсер новостей Джастин Редман назвал это «крупнейшими взрывами, которые они когда-либо видели».

На кадрах видно, что после первой вспышки журналисты начали всматриваться, а затем произошла еще более мощная вспышка и взрыв, после чего члены команды поспешили укрыться.

В ночь на 3 марта в Киеве прогремели четыре взрыва, их слышали в разных районах столицы. Пока неизвестно, есть ли травмированные.

Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские войска нарушают все нормы международного права. Они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, а также прибегают к убийствам мирных жителей, к мародерству. При этом моральный дух оккупантов очень низкий.

Кроме того, мы писали, что в ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей.

Еще наш сайт писал, что пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти.

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