Взрывы в Киеве попали в прямой эфир американского канала CBS

Члены команды американского канала CBS стали свидетелями взрывов в Киеве, когда ведущий заканчивал эфир.
Продюсер новостей Джастин Редман назвал это «крупнейшими взрывами, которые они когда-либо видели».
На кадрах видно, что после первой вспышки журналисты начали всматриваться, а затем произошла еще более мощная вспышка и взрыв, после чего члены команды поспешили укрыться.
В ночь на 3 марта в Киеве прогремели четыре взрыва, их слышали в разных районах столицы. Пока неизвестно, есть ли травмированные.
Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские войска нарушают все нормы международного права. Они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, а также прибегают к убийствам мирных жителей, к мародерству. При этом моральный дух оккупантов очень низкий.
Кроме того, мы писали, что в ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей.
Еще наш сайт писал, что пережившие Холокост евреи Киева пожелали Путину смерти.
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