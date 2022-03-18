Российский беспилотник был сбит после полета в воздушном пространстве НАТО

Российский беспилотник нарушил воздушное пространство НАТО после полета в Польшу, после чего был сбит на территории Украины.

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат совершил облет украинского города Яворов, чтобы оценить ущерб, нанесенный российским ударом по военной базе под Львовом.

По данным властей, в результате теракта в минувшие выходные погибли по меньшей мере 35 человек и по меньшей мере 134 получили ранения.

Яворов находится всего в 25 милях от польской границы, но в воскресенье по нему было выпущено более 30 крылатых ракет.

Представитель украинских сил заявил: «Как мы видим, оккупанты без колебаний продолжают осуществлять свои провокационные действия, влетая в воздушное пространство стран-членов НАТО».

Украинские военные источники заявили, что, по их мнению, это был российский беспилотник «Форпост», который не используется ни одной другой страной.

«В Украине нет персонала НАТО», — сказал представитель НАТО, когда его спросили, есть ли на базе какие-либо сотрудники НАТО.

Правительство Украины просило НАТО ввести запретную для полетов зону в их воздушном пространстве, но НАТО пока отказывается, опасаясь, что это спровоцирует войну против Российской Федерации.

Выступая в четверг, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что введение запретной для полетов зоны вызовет прямой конфликт между Россией и НАТО, чего он намерен избегать.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные подтвердили, что рф набрала тысячу сирийских наемников.