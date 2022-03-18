Российский беспилотник был сбит после полета в воздушном пространстве НАТО

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат совершил облет украинского города Яворов, чтобы оценить ущерб, нанесенный российским ударом по военной базе под Львовом.
По данным властей, в результате теракта в минувшие выходные погибли по меньшей мере 35 человек и по меньшей мере 134 получили ранения.
Яворов находится всего в 25 милях от польской границы, но в воскресенье по нему было выпущено более 30 крылатых ракет.
Представитель украинских сил заявил: «Как мы видим, оккупанты без колебаний продолжают осуществлять свои провокационные действия, влетая в воздушное пространство стран-членов НАТО».
Украинские военные источники заявили, что, по их мнению, это был российский беспилотник «Форпост», который не используется ни одной другой страной.
«В Украине нет персонала НАТО», — сказал представитель НАТО, когда его спросили, есть ли на базе какие-либо сотрудники НАТО.
Правительство Украины просило НАТО ввести запретную для полетов зону в их воздушном пространстве, но НАТО пока отказывается, опасаясь, что это спровоцирует войну против Российской Федерации.
Выступая в четверг, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что введение запретной для полетов зоны вызовет прямой конфликт между Россией и НАТО, чего он намерен избегать.
«Курсор» писал ранее, что украинские военные подтвердили, что рф набрала тысячу сирийских наемников.