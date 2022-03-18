Российские оккупанты нанесли удар по Львову, а в Харькове уже 17 часов тушат пожар

Местные заметили грибовидные облака от разрывов, начался пожар. На место выехали спасатели. Стоит отметить, что Львов находится в нескольких десятках километров от границы с Польшей.

Приблизительно в 06:30 18 марта российские оккупационные войска атаковали город Львов, который находится на Западе Украины. Очевидно, кремль* пытается показать, в Украине не осталось безопасных мест.

Так, сперва сообщалось, что был атакован местный аэропорт. Однако затем мэр города Андрей Садовой заявил, что несколькими ракетами поразили территорию авиаремонтного завода.

Что касается востока Украины, то в Харькове уже 17 часов пытаются потушить пожар, который возник после обстрела рынка «Барабашово». Площадь возгорания оценивается примерно в 7 гектаров.

Ранее наш сайт сообщал, что полиция Израиля направит делегацию в Польшу для оказания помощи украинским беженцам.

Кроме того, Курсор писал, что ведущая CNN расплакалась во время интервью с украинским солдатом.

Еще напомним, что рф дезинформирует население о «непобедимости» своих войск.