Российский бизнесмен предложил награду в 1 млн долл. за Путина

Российский предприниматель заявил, что российский президент пришел к власти, «взрывая многоквартирные дома в России».

Награда в размере 1 000 000 долларов за арест президента России Владимира Путина была предложена военным российским предпринимателем Алексом Конаныхиным в сообщении, которое он опубликовал в социальных сетях на этой неделе, поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину.

«Я обещаю выплатить 1 000 000 долларов офицеру (офицерам), которые, выполняя свою конституционную обязанность, арестуют Путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством», — написал Конаныхин. «Путин не президент России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов».

«Как этнический русский и гражданин России считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России . Я продолжу свою помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды», — добавил бизнесмен.

Орда — русское слово, означающее разбойничью, грабительскую шайку.

Пост сопровождался изображением с фотографией Путина и словами «Разыскивается: живым или мертвым. Владимир Путин за массовое убийство».

«Курсор» писал о том, что Россия планирует объявить Януковича «президентом Украины», он уже в Минске.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.