Чтобы запустить сценарий свержения режима путина в рф*, власти должны потерпеть крупное поражение на мировой политической арене.
Об этом порталу Главред заявил российский социолог и писатель Игорь Эйдман.
Если россия потерпит такое поражение, то люди и даже элиты выйдут на улицы и начнутся протесты. Подобные прецеденты уже были в истории в 1905 году после поражения рф в российско-японской войне, в феврале 1917 после неудач во время Первой мировой, и в 1991 году, когда произошел распад СССР.
«Власть должна проиграть и пошатнуться. Тогда исчезнет страх, и люди могут снова выйти на улицы, начать протестовать, бунтовать. Это могут начать делать и простые люди, и элиты. Цель должна сводиться к поражению, деорганизации власти, ослаблению репрессивного гнета, потере обществом страха, а дальше уже, как говорил Ортега-и-Гассет, восстание масс. Восстание масс, восстание институтов, раздор в обществе и т.д. Но толчком к этому должно послужить поражение – большое внешнеполитическое поражение», — пояснил эксперт.
Также в качестве примера он привел три исторические ситуации, когда власть проигрывала на мировой политической арене, после чего происходила смена власти.
«Так было в процессе поражения в российско-японской войне – в 1905 году началась первая революция в рф. В процессе неудач россии в Первой мировой войне в феврале 1917-го произошла вторая революция в рф. После поражения в холодной войне и неудачи афганской авантюры году произошла третья масштабная революция – падение СССР. То есть всегда это происходило после того, как власть больно избивали на международной арене», — подчеркнул Игорь Эйдман.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!