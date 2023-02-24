Путин уже проиграл войну — бывший российский дипломат

По словам бывшего российского дипломата в учреждениях ООН в Женеве Бориса Бондарева, президент россии владимир путин уже стратегически проиграл войну.

Бондарев был дипломатом российской миссии при учреждениях ООН в Женеве — единственный, кто ушел в отставку в знак публичного протеста из-за войны путина на Украине. Он заявил перед отставкой в ​​открытом письме, что война «является не только преступлением против украинского народа, но и тяжким преступлением против русского народа».

В интервью Newsweek бывший дипломат добавляет, что, по его скромному мнению, путин стратегически уже проиграл войну.

«Путин все потерял. Все должны понимать, что он не умный. Он не стратег, ему просто повезло, что его коллеги оказались еще более недальновидными, чем он, но, как уже упоминалось, он все еще недальновиден, даже очень», — отметил он и добавил, что, по его мнению, путин совершенно не думает ни о будущем, ни о возможных последствиях кровопролитной войны.

«Он не думает о завтрашнем дне, только о еще нескольких часах, в течение которых он сможет оставаться у власти, у него нет плана. путин, конечно, думал, что война закончится через несколько дней, как это произошло в Крыму в 2014 году, и верил, что он завоюет Украину, и Запад просто примет это», — добавил дипломат.

Бондарев сказал, что единственный способ для россии вернуться в международное сообщество — покончить с режимом путина.

«Президент россии был и остается самой серьезной угрозой глобальному международному миру. Если бы не он, русские никогда бы не подумали о войне с украинцами», — считает он.

Ранее Курсор писал, что в ВСУ оценили угрозу масштабной атаки на Украину в годовщину вторжения рф. В Воздушны силах рассказали, чего украинцам ожидать от врага.

До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.

FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля. Даже соратники российского диктатора узнали обо всем в день начала вторжения.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!