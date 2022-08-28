Российский наемник вышел на сцену с черепом «азовца»: видео вызвало резонанс в соцсетях

Пропагандист мангушев для выступления перед публикой взял на сцену череп, по его словам, принадлежащий украинскому солдату из «Азовстали».

В рф* российский наемник и пропагандист мангушев выступил с так называемым стендапом на военную тематику. Он вышел на сцену с черепом якобы убитого армией рф защитника Мариуполя.

Russian mercenary Igor Mangushev (Bereg) made a performance with the skull of a Ukrainian soldier killed near Azovstal. In his speech, Mangushev said that Russia is at war with the Ukrainian idea, so all Ukrainians must be killed. Still think trading with Russia is a good idea? pic.twitter.com/qpnWS5JCeV — Денис Казанський (@den_kazansky) August 28, 2022

Во время перформанса мангушев держал в руках человеческий череп и рассказывал, что он, по его словам, принадлежит защитнику «Азовстали». Он пообещал, что россияне будут убивать всех украинцев, ведь идет «война с идеей».

В одном только твиттере видео собрало более 1 миллиона просмотров за несколько часов. Репост записи сделали многие мировые политики и активисты, осудив варварское поведение россиянина.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что уже передал об этом шокирующем видео Руководителю группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванге и обратился к Офису Генерального Прокурора Украины.

Игорь «Берег» Мангушев является лидером российского националистического движения «Светлая Русь». Он родился 16 августа 1986 года в москве. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт.

Как писала «Медуза», Мангушев может быть автором символа Z, который стал одним из символов нападения рф на Украину.

This is Igor Mangushev. He's from Moscow The Russian authorities deny that the Russian army organized the massacre in Bucha. But the Russian military openly calls for massacres and takes pride in torturing and killing Ukrainians. pic.twitter.com/nfWvDIHBmf — Денис Казанський (@den_kazansky) August 28, 2022

Ранее «Курсор» писал о том, что путин может вывести войска с территории Украины на ее условиях, но при определенных обстоятельствах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!