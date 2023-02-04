Российский нацист, который показывал якобы череп бойца «Азова», получил пулю в лоб

Война в Украине длится почти год, и за этот год в россии вылезли все «гнойники», которые следует удалять для очистки всей нации.

Вопреки одной озвученной владимиром путиным* цели «специальной военной операции», которая основывается на идеи искоренения нацизма в Украине (которого там и без того нет), сам нацизм чудесно процветает в российской федерации. Более того, все самые ярые неонацисты принимают участие в войне в Украине с целью полностью уничтожить украинский народ и возродить геноцид.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!