Российский певец олег газманов готов ехать убивать украинцев на войну

Российский музыкальный исполнитель олег газманов* , который является одним из самых ярых последователей путинского империализма, заявил, что готов ехать на войну в Украине, если этого от него потребует правительство российской федерации. Но вопреки этому красноречивому заявление, артист считает, что он более полезней в тылу, нежели на фронте под дулами западных пушек и американских танков.

Подробнее об этом информирует УНИАН.

При этом, газманов подчеркнул, что ему 71 год. А потому от него больше пользы, когда он поет солдатам, вдохновляя их ехать в чужую страну, умирать, грабить и убивать мирных жителей Украины.

Также исполнитель прокомментировал санкции, которые против него ввели в разных странах мира. По словам газманова, это ее не сильно волнует, счетов заграницей у него нет, всего-то две арестованные квартиры. При этом певец отметил, что он полностью уверен, что его любят за пределами российской федерации, но «марионеточное правительство» не разрешает людям слушать его песни и запрещает его концерты.

К слову, совсем недавно Олега Газманов выпустил красноречивый клип на песню «Солдаты россии», в котором восхвалял армию рф, и пел о том, как почетно быть российским солдатом. Красноречивые комментарии под видео говорят сами за себя, и в целом удивительно, как комментарии не закрыли при публикации видео.

Ранее «Курсор» информировал, что скончался известный израильский рок-певец Ицхак Клептер.

Напоминаем, что российский певец Николай Басков едва передвигается из-за болезни. Состояние артиста вызвано операцией, которую он недавно перенес.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!