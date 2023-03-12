В россии ухудшается экономическая ситуация, даже пропагандистам не хватает денег для жизни.

Пропагандист стрелков-гиркин признан в Украине террористом. Именно под его началом началась оккупация Донбасса, и как следствие, уже полномасштабная война между российской федерацией и Украиной.

После «успешной» оккупации восточных регионов Украины, российский военный покинул Донбасс и вернулся в россию. И с начала большой войны между двумя когда-то дружественными государствами гиркин снова появился в информационном пространстве и начал вести свою пропаганду на определенные слои населения рф. И на недавнем видео, которое появилось в сети, гиркин рассказал, что ему не хватает денег на жизнь. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Труха Украина».

Пропагандист заявил, что у него не хватает средств вставить зубы. При этом гость гиркина, который находился с ним в студии на момент съемок, подтвердил, что в россии очень дорого лечить и вставлять зубы, и показал вставную челюсть.

Ранее «Курсор» информировал, что путинская пропагандистка скабеева рассказала, как британцы начали есть грызунов из-за голода. Некоторые рестораны, по утверждению путинистки, готовят особое меню из белок. Скабеева подчеркнула, что британцы готовы даже мирных белок есть, но только помогать дальше Украине вооружением.

Напоминаем, что экс-руководитель телеканала «rt россия» антон красовский устроил истерику в самолете и оскорблял пассажиров. Отмечается, что бывший медийшик «вел себя по-хамски», а после жалоб пассажиров «только усилил свое звездное поведение».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!