Кремлевского пропагандиста сняли с рейса в москве: в чем причина

Телеведущий канала «rt россия» антон красовский был снят с рейса москва-Ташкент.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что бывший медийшик «вел себя по-хамски», а после жалоб пассажиров «только усилил свое звездное поведение».

«Он громко разговаривал по телефону перед взлетом, и другие пассажиры сделали замечание. Однако пропагандист не внял увещеваниям окружающих — даже наоборот принялся разговаривать еще громче и в довершение оскорблять пассажиров. Поэтому дебошира решили заблаговременно высадить с борта, дабы спор не вылился в нечто большее и впоследствии не пришлось сажать самолет», — пишет СМИ.

Позже красовский отреагировал на инцидент в соцсети.

«Впервые меня сняли с рейса аэрофлота. Будьте вы прокляты, вы уе*ки!», — написал пропагандист и позже добавил, что «аэрофлот должен умереть».

Ранее мы информировали о том, что ведущий российского пропагандистского телеканала russia today (rt) антон красовский призвал к убийству украинских детей. Об этом он заявил в эфире данного СМИ.

«Прям топить этих детей! Топить, прямо в Тысыне. Это наш метод. Сказал, что «москали оккупировали» — и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. … Карпаты — это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей», — сказал ведущий.

Как сообщал Курсор, российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где Украине еще только предстоит обеспечить крепкие информационные позиции. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.