Российско-китайские отношения выходят на «новые рубежи» — путин

Главный дипломат Китая Ван И встретился с президентом россии владимиром путиным* в москве в среду. Китай и рф подтвердили свои тесные двусторонние отношения в преддверии годовщины вторжения россии в Украину.

В кратком телевизионном выступлении Ван сказал, что Китай и рф готовы углубить свое стратегическое сотрудничество. Ранее в тот же день Ван встретился с сергеем лавровым, министром иностранных дел рф, где он сказал, что ожидает достижения «нового консенсуса» по развитию отношений между двумя союзниками.

Путин сказал, что «российско-китайские отношения развиваются по плану», и заявил о достижении «новых вех» в таких областях, как двусторонняя торговля. Путин также сказал, что две страны «постоянно сотрудничают» в международных делах, и выразил благодарность россии Китаю.

Путин охарактеризовал международную ситуацию как «достаточно сложную» и сказал, что китайско-российское сотрудничество «важно для стабилизации международной обстановки».

Ван И сказал , что «кризис — это всегда возможность» в отношении международной ситуации, и сказал, что китайско-российские отношения «никогда не диктовались какими-либо третьими сторонами».

Оба лидера подчеркнули важность «многополярного» подхода к международным делам — мировоззрения, которое отвергает то, что Китай называет «однополярным» подходом США к доминированию в мировом лидерстве.

Images of #China’s Wang Yi meeting Vladimir Putin coming through. Note this is a small table by the Russian leader’s standards. To show a symbolic closeness to #Russia? pic.twitter.com/iHRcrDbvT9 — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) February 22, 2023

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.