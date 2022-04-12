Российского гонщика выгнали из команды Ward Racing за нацистское приветствие на подиуме

15-летний Артем Северюхин расхохотался, сделав нацистский жест на пьедестале победителя в Португалии; позже он отрицал обвинения: «Я никогда не поддерживал нацизм».

15-летний российский гонщик был уволен своей командой и находится под следствием Международной автомобильной федерации (FIA) за то, что после победы в гонке он изобразил нацистское приветствие.

Артем Северюхин, участвующий в турнире под итальянским флагом, поскольку FIA запретила соревноваться российским участникам, дважды ударил себя кулаком в грудь, прежде чем вытянуть правую руку на подиуме победителя в Портимао, Португалия.

Затем он расхохотался.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації. Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022

Произошло это после победы Северюхина в первом туре чемпионата Европы в воскресенье.

FIA заявила в понедельник, что «начала немедленное расследование неприемлемого поведения Артема Северюхина во время церемонии подиума».

Команда Северюхина Ward Racing заявила, что уволила его.

«Ward Racing глубоко стыдится действий пилота», — написала шведская команда в Instagram, добавив, что она ясно заявила о своем несогласии с вторжением россии* в Украину, наклеив стикеры «Нет войне» на шлемы водителей, и имеет три семьи украинских беженцев, путешествующих с командой.

Ранее Курсор писал, что россия* требует 80 млн долл. после отмены ЧМ по волейболу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!