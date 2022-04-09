Россия требует 80 млн долл. после отмены ЧМ по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) потребовала компенсацию в размере 80 миллионов долларов после того, как ее лишили права на проведение чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко сообщил официальному государственному информационному агентству россии* ТАСС, что организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в надежде добиться крупной компенсации за потерю ЧМ по волейболу.

Россия должна была провести чемпионат мира по волейболу среди мужчин с 26 августа по 11 сентября, при этом 10 городов, включая столицу москву, были выбраны для проведения матчей.

Однако в прошлом месяце FIVB объявила, что мероприятие больше не будет проводиться в россии в связи с вторжением страны в Украину.

Всемирный руководящий орган по волейболу пришел к выводу, что из-за войны «невозможно подготовить и провести» чемпионат мира в россии, настаивая на том, что он «серьезно обеспокоен эскалацией ситуации и безопасностью народа Украины».

ВФВ оспаривает это решение с целью взыскания денег, которые, как он утверждает, он получил бы, если бы чемпионат мира проводился в ооссии.

«Иск готов, мы представили соответствующие документы, — сказал Яременко ТАСС. — Сейчас важно получить юридическую поддержку, что не очень просто из-за проблем с оплатой услуг адвокатов. Мы решаем эти вопросы».

Ранее мы писали, что игроки Хапоэль Холон получат по 80 тыс. долл. за выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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