Россия атаковала украинский порт Очаков иранскими беспилотниками: опубликованы фото

ВСУ показали обломки иранского беспилотника «Shahed-136» под российским обозначением «Герань-2» с номером «М205».

Российские военные применили иранские беспилотники для атаки по Николаевской области.

Оккупанты пытались нанести удары беспилотниками «Shahed-136» по инфраструктуре порта «Очаков».

Оперативное командование «Юг» сообщило, что после ночной атаки с моря по Очаковскому порту, днем ​​на Николаевщину снова направили два ударных дрона.

Один из иранских баражирующих боеприпасов был сбит противовоздушной обороной Украины.

«Один атаковал прибрежную зону Очакова, второй был уничтожен на подлете. Люди не пострадали», – рассказали украинские военные.

Также в социальной сети обнародовали фотографии с обломками иранского беспилотника Shahed-136, который в рф* получил обозначение Герань-2 и номер М205.

«Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра», – рассказало Командование Воздушных Сил ВСУ.

8 сентября в министерстве финансов США заявили о санкциях против иранской компании Safiran Airport Services за координацию российских военных рейсов, которые доставляли иранские беспилотники и сопутствующее оборудование в рф. Также под ограничения попали иранские компании по производству беспилотников «Paravar Pars», «DAMA» и «Baharestan Kish».

Ранее Курсор информировал о том, что путин, похоже, пригрозил усилить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!