Россия атаковала украинский порт Очаков иранскими беспилотниками: опубликованы фото

Российские военные применили иранские беспилотники для атаки по Николаевской области.
Оккупанты пытались нанести удары беспилотниками «Shahed-136» по инфраструктуре порта «Очаков».
Оперативное командование «Юг» сообщило, что после ночной атаки с моря по Очаковскому порту, днем на Николаевщину снова направили два ударных дрона.
Один из иранских баражирующих боеприпасов был сбит противовоздушной обороной Украины.
«Один атаковал прибрежную зону Очакова, второй был уничтожен на подлете. Люди не пострадали», – рассказали украинские военные.
Также в социальной сети обнародовали фотографии с обломками иранского беспилотника Shahed-136, который в рф* получил обозначение Герань-2 и номер М205.
«Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра», – рассказало Командование Воздушных Сил ВСУ.
8 сентября в министерстве финансов США заявили о санкциях против иранской компании Safiran Airport Services за координацию российских военных рейсов, которые доставляли иранские беспилотники и сопутствующее оборудование в рф. Также под ограничения попали иранские компании по производству беспилотников «Paravar Pars», «DAMA» и «Baharestan Kish».
Ранее Курсор информировал о том, что путин, похоже, пригрозил усилить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!