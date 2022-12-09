Эксперт заявил, что Украина смогла разрушить один миф об армии россии

Ранее армию россии* считали второй в мире, но развязанная война против Украины показала совсем иное.

По словам военного экспера Олега Жданова, недавние взрывы на российских аэродромах окажут влияние как на имидж российской армии, так и на общество рф.

Как он заявил в эфире Апостроф TV.

Эксперт отметил, что, благодаря ударам по российским аэродромам, где были дислоцирования бомбардировщики-носители ядерного оружия, Украина смогла разрушить очередной миф о непобедимой армии россии.

Он добавил, что эти взрывы показали, что самая прочная и неприступная ПВО, о которой всегда говорила россии, оказалась фейком.

«Если в начале войны рф хвасталась тем, что у нее вторая армия в мире. россия всегда подчеркивала, что у них самая прочная и самая неприступная ПВО в мире. Но так случилось, что прогремели взрывы», — сказал Жданов.

Эксперт отметил, что инциденты на аэродромах могут спровоцировать рост антивоенные настроения внутри самой россии.

«Такие взрывы и на такой глубине от границы с Украиной формируют общественное мнение в плане того, что «это не наша война и туда не надо вмешиваться», и пугают население, создают антивоенные настроения. Но все же поддержка этой войны остается достаточно высокой в российском обществе», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что у Владимира Зеленского рассказали, чем для рф закончится война в Украине. Советник руководителя Офиса президента назвал единственные результаты «спецоперации».

Курсор сообщал, что Служба безопасности Украины перехватила телефон разговор военного из рф о сокрытии российским командованием причин гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации.

Еще мы писали, что наступление войск рф вокруг Бахмута, несмотря на значительные потери россиян, может указывать на то, что взятие Бахмута стало, прежде всего, символической политической целью для россии.

Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.