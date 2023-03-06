Россия готова максимально — в Генштабе Украины раскрыли готовность рф к новым ракетным атакам

Однако в последнее время ничего более-менее масштабного в мирных регионах Украины не происходит. В частности, там спокойно благодаря поставкам Европой и Америкой систем ПВО и достойное обучение украинских военных по заграничным программам. Также, истощение запасов ракет, которое наблюдается в россии*, тоже способствует тому, что россиянам попросту нечего запускать. Но поскольку давно ничего масштабного не происходило, есть велика вероятность того, что российские военные накапливают силы и боеприпасы для масштабной атаки.

Подробнее об этом информирует ОК «Юг», сообщает ряд Telegram-каналов.

Риск бомбардировок со стороны России на сегодняшний день является очень высоким, заявили в ОК «Юг». Ситуация на геополитической арене продолжает оставаться напряженной, и есть вероятность, что россия может использовать свои военные возможности в любой момент. Это вызывает озабоченность у многих государств и мировых лидеров, которые призывают к дипломатическому разрешению конфликта и урегулированию споров мирным путем. Однако, пока ситуация остается нестабильной, и компании, находящиеся в зоне риска, должны быть готовы к любым возможным сценариям и принимать меры для защиты своих сотрудников и имущества.

Ранее «Курсор» информирует, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Армия агрессора избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении.

Напоминаем, что в агентстве Fitch спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году. В агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между странами в рамках ее нынешних широких параметров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!