Евросоюз вводит новые санкции против рф: названа причина

Введенные ограничения призваны поддержать Конвенцию о запрещении химического оружия, принятую государствами-участниками ООН, в том числе рф и Сирией.

В понедельник, 14 ноября, Совет Европейского Союза решил ввести дополнительные ограничительные меры против российской федерации*, учитывая продолжающуюся угрозу, которую представляет распространение и использование химического оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что новые списки касаются десяти человек и одной организации, связанных с отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» 20 августа 2020 года и производством систем доставки химического оружия в Сирии.

Что касается дела Навального, то в новых списках есть оперативники и чиновники федеральной службы безопасности рф, а также российские эксперты по химическому оружию.

В то же время в отношении Сирии ЕС вводит санкции против компании MHD Nazier Houranieh & Sons, которая поставляет Сирийскому исследовательскому центру (SSRC) материалы, используемые для производства систем доставки химического оружия.

В настоящее время санкции применяются в общей сложности к 25 физическим и 3 юридическим лицам, их активы заморожены. Им также запрещено въезжать в страны Евросоюза и получать средства от лиц или компаний из европейских стран.

«Введенные ограничения призваны поддержать Конвенцию о запрещении химического оружия, принятую государствами-участниками ООН, в том числе рф и Сирией», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, страны ЕС согласились ввести санкции против Ирана после того, как страна жестоко подавила протесты в связи со смертью Махсы Амини. Министры иностранных дел должны утвердить санкции в следующий понедельник.

12 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «пришло время наказать виновных» в Иране «за репрессии против женщин…» «Это шокирующее насилие не может остаться без ответа», — сказала она.

Также Курсор информировал о том, сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!