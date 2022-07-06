Россия хочет вернуть часть Баренцева моря — СМИ

Россия может расторгнуть договор о морской границе с Норвегией.

Спикер госдумы россии* вячеслав володин предложил пересмотреть границы с Норвегией в Баренцевом море.

Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Володин обратился в комитет госдумы по иностранным делам, чтобы там изучили, можно ли пересмотреть соглашение о границе между Норвегией и россией в Баренцовом море. Эксперты комитета должны изучить документы и вынести решение о расторжении или приостановлении соглашения с Норвегией.

Кроме этого, депутат-коммунист михаил матвеев заявил, что норвежские власти препятствуют доставке продуктов жителям Шпицбергена.

Представитель МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер заявила, что соглашение о границе между Норвегией и россией в Баренцовом море не имеет обратной силы, поэтому его нельзя расторгнуть.

«Общепринятой практикой является то, что соглашения об установлении границ действуют бессрочно. Мы надеемся, что рф будет относиться к этому с уважением», — заявила Хаавардсдаттер.

Речь идет о спорном участке, который разделили на две равные части в 2010 году, площадью 1,75 миллиона квадратных километров.

Ранее Курсор писал, что в Украине рассказали, что нужно ВСУ, чтобы победить россию до конца года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал условие, которое поможет выиграть стране войну до конца 2022 года.

Курсор также сообщал, что в Минобороны Украины заявили, что в россии придумали несколько сценариев войны. Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать.

Еще мы писали, что в россии рассматривают несколько сценариев того, как будут развиваться события на войне с Украиной. Оккупанты пытаются ориентироваться по ситуации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!