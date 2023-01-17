Россия и Иран создают свою цифровую монету

Стоимость цифровой монеты будет привязана к золоту, а использовать ее будут для проведения транзакций в рамках торговли между странами Персидского залива.

Россия и Иран решили расширить границы своего сотрудничества и обратили внимание на сектор цифровых активов. Тоталитарные режимы планируют создать собственный стейблкоин. Об этом сообщает портал Cointelegraph.

Отмечается, что стоимость цифровой монеты будет привязана к золоту, а использовать ее будут для проведения транзакций в рамках торговли между странами Персидского залива.

Иран уже достаточно давно использует криптовалюту для того, чтобы обходить санкционные ограничения. Похоже, что в россии* решили тоже пойти этим путем. По словам премьер-министра государства-агрессора михаила мишустина, они должны активно развивать инновации, в том числе цифровые активы.

«Это безопасная альтернатива, которая может гарантировать бесперебойную оплату поставок товаров из-за границы и на экспорт», – отметил мишустин.

Как пишет издание, потенциально стейблкоин сможет заменить «фиатные» деньги для проведения финансовых транзакций между разными странами. В частности, цифровую монету будут использовать в специальной экономической зоне в астрахани, где россия уже принимает иранские грузы.

Как сообщал Курсор, в рамках ирано-российского сотрудничества в рф планируют начать собственное производство беспилотников Shahed. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он заявил, что украинской разведке известно, что москва и Тегеран заключили соглашение о производстве дронов-камикадзе на территории рф. В частности, одним из городов, где намерены собирать беспилотники, будет город тольятти, в котором действует несколько предприятий автомобильной промышленности.

Данилов добавил, что разведывательные службы многих стран сейчас выясняют, какими путями в иранских беспилотниках оказались запчасти, произведенные западными компаниями.

«Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию от определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что эти компании будут продолжать это делать. Тогда из чего они будут собирать свои дроны – это большой вопрос», — сказал Данилов.

Также Курсор писал, что Тегеран планирует отправить боевиков «Хизбаллы» в Украину, чтобы помочь россии* в эксплуатации беспилотников иранского производства.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!