Россия — лишняя: в Украине озвучили единственную тему переговоров о мире

Киев ответил министру обороны Румынии на призыв к странам Запада к «переговорам с россией ради мира».

Киев готов к переговорам с западными странами, но только относительно скорейшего вступления Украины в НАТО.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава провластной фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия.

Это стало его ответом на заявление главы оборонного ведомства Румынии Василе Дынку, призвавшему к переговорам с российской федерацией*.

«Министр обороны Румынии призывает страны Запада к переговорам с россией ради мира. Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время и россия в этих переговорах лишняя», — подчеркнул Арахамия.

По его словам, коллективная безопасность и сильные вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на европейском континенте, поэтому «переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении».

Как сообщал Курсор, в кремле намерены ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с российской федерацией или же его смены, чтобы договариваться с уже будущим главой Украины.

«Чтобы вести переговоры, нужны две стороны. Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины», — заявил пресс-секретаря президента российской федерации дмитрий песков.

Ранее Курсор писал, что Украина не будет вести переговоров с путиным, развязавшим войну против украинского государства. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение СНБО касательно отказа от переговоров с президентом рф владимиром путиным.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!