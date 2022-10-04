Окончательное решение: Украина не будет вести переговоров с путиным

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 30 сентября, в котором есть пункт о том, что Украина не может вести переговоры с гпрезидентом российской федерации владимиром путиным.

Соответствующий указ был размещен на сайте президента Украины.

Зеленский подписал указ №679/2022 о решении СНБО «Насчет действий Украины в ответ на попыток российской федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности».

В первом пункте решения СНБО говорится, что констатируется «невозможность проведения переговоров с президентом российской федерации в. путиным».

Указы президента Украины вступают в силу с момента их опубликования.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

Каким будет финал владимира путина: украинская разведка сделала неожиданное заявление. По мнению представителя разведки, режим путина обречен, в то же время будущее россии имеет несколько сценариев.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!