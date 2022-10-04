В кремле прокомментировали официальный отказ Украины от переговоров

Сегодня стало известно, что Украины отказывается вести переговоры с президентом рф владимиром путиным*.

Согласно заявлению пресс-секретаря президента российской федерации владимира путина дмитрия пескова, в кремле намерены ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с российской федерацией или же его смены, чтобы договариваться с уже будущим главой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента российской федерации.

«Чтобы вести переговоры, нужны две стороны… Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо, может быть, дождемся будущего президента Украины», — заявил песков.

Ранее Курсор писал, что Украина не будет вести переговоров с путиным, развязавшим войну против украинского государства. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение СНБО касательно отказа от переговоров с президентом рф владимиром путиным.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

Каким будет финал владимира путина: украинская разведка сделала неожиданное заявление. По мнению представителя разведки, режим путина обречен, в то же время будущее россии имеет несколько сценариев.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!