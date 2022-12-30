Россия начала процедуру выхода из договоров Совета Европы

Российская федерация* запустила процедуру денонсации соглашений, стороной которых она была как страна-участница Совета Европы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, правительство рф направило президенту страны владимиру путину для внесения на рассмотрение госдумы предложение о прекращении действия в отношении россии международных договоров Совета Европы.

Как сообщал Курсор, 25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил право рф на представительство в двух своих органах – собственно в комитете и в Парламентской ассамблее.

Юридически россия остается членом Совета Европы. Это, в частности, сохраняет ответственность москвы за соблюдением Европейской конвенции по правам человека. К этим обязательствам относится и исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Вместе с тем, каналы коммуникации Совета Европы с россией «остаются открытыми». Однако ранее россия угрожала выйти из состава организации, если на нее наложат санкции.

Также Курсор информировал о том, что с 16 сентября 2022 года российская федерация больше не обладает статусом члена Европейской конвенции по правам человека. Об этом сообщается на сайте Совета Европы (СЕ).

Отмечается, что Европейский суд по правам человека сохраняет компетенцию рассматривать жалобы против россии в отношении действий или бездействия, имевших место до 16 сентября 2022 года.

«17 450 жалоб против россии в настоящее время находятся на рассмотрении Суда. В соответствии с Европейской конвенцией о правах человека россия имеет обязательное юридическое обязательство выполнять постановления и решения Суда», — говорится в сообщении.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!