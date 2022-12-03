Россия назвала ограничение цен на ее нефть нелегитимным

В россии* расценивают введение странами Запада ценового потолка на ее нефть как «опасный и нелегитимный инструмент».

Об этом говорится в сообщении посольства рф в США, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

«Обратили внимание на чванливые заявления администрации о согласовании с партнерами пресловутого «ценового потолка» на поставки российской танкерной нефти. Вашингтонские стратеги, прикрываясь благовидными целями поддержки энергобезопасности развивающихся стран, старательно замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках — результат их собственных необдуманных действий. Прежде всего — санкций и запретов на ресурсы из россии. С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», — говорится в заявлении.

В посольстве рф в Вашингтоне также отмечают, что «речь идет о перекраивании базовых принципов функционирования свободных рынков».

«Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения «потолка» против своей экспортной продукции по политическим причинам. Вне зависимости от нынешних «заигрываний» с опасным и нелегитимным инструментом уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом», — резюмировали в диппредставительстве.

Как сообщал Курсор, дипломаты из Европейского Союза в пятницу, 2 декабря, договорились установить максимальную цену в $60 за баррель для российских нефтепродуктов. Договоренность ЕС предусматривает, что сначала предельная цена на нефть из россии составит 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца так, чтобы быть ниже рыночной на 5%.

Также Курсор информировал о том, что G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!