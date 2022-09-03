Россия не будет возобновлять работу «Северного потока-1» для поставок газа в Европу — СМИ

Российская компания «Газпром» заявила, что остановка работы газопровода «Северный поток-1» связана с «протечкой», которая была обнаружена во время профилактических работ, начатых три дня назад. Это значит, что газопровод не будет работать неопределенный срок.

Об этом говорится в материале ВВС.

Издание напоминает, что в Европе обвинили Россию в газовом шантаже на фоне войны в Украине. При этом в москве отрицают, что «протекание» имеет политический подтекст.

«С тех пор как Россия вторглась в Украину, цены на энергоносители резко возросли, а ограничение поставок, которое Россия начала активно практиковать в начале лета, подтолкнуло их еще больше вверх. Следовательно, по всей Европе тарифы на газ и отопление резко выросли. «На уровне ЕС принято решение о сокращении потребления газа на 15% к весне следующего года. Большинство европейских правительств уже внедрили программы экономии, а также программы поддержки тех семей, которые будут не в состоянии платить за тепло по новым ценам», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что постоянные перекрытия вентиля на «Северном потоке-1», который после кардинального уменьшения поставок газа по украинскому маршруту стал главным путем поставки российского газа в Европу, заставил европейские правительства как можно скорее заполнять газовые хранилища.

«Уже к началу сентября большинство стран ЕС выполнили плановый норматив в 80%, а некоторые — как Германия и Франция — перевыполнили его. Поэтому, даже несмотря на очередную остановку «Северного потока» на новую «профилактику», цены на газ в Европе на этой неделе снижались. Впрочем, они все еще выше, чем раньше», — отмечают авторы статьи.

В свою очередь глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что решение россии остановить поставки газопроводом является «досадной ожидаемостью».

«Использование газа как оружия не изменит решений ЕС. Мы лишь увеличим наши усилия, направленные на энергетическую независимость. Наша обязанность – защита наших граждан и поддержка свободы Украины», – заявил политик.

Как сообщал Курсор, накануне работа российского газопровода «Северный поток-1» была полностью остановлена якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта, сообщили в российской компании «Газпром».

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — отметили в «Газпроме».

Также Курсор писал о том, что официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер прокомментировал остановку «Северного потока-1», назвав неисправность турбины лживым предлогом. По его словам, решение российской федерации остановить газопровод является циничным и в первую очередь демонстрирует то, что «Газпром» — ненадежный поставщик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!