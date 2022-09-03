Еврокомиссия отреагировала на решение рф остановить «Северный поток-1»

Решение российской федерации* остановить газопровод «Северный поток-1» является циничным и в первую очередь демонстрирует то, что «Газпром» — ненадежный поставщик.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он отметил, что неисправность турбины, о которой заявила российская компания, является лживым предлогом. Мамер подчеркнул, что такое решение еще раз показывает цинизм россии, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты.

К слову, производителем турбины, которую рф остановила на ремонт, является компания Siemens Energy. Ее представители отметили, что в прошлом подобные утечки не приводили к остановке производства.

«Курсор» писал ранее, что 2 сентября работа российского газопровода «Северный поток-1» была полностью остановлена якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта. В «Газпроме» отмечают, что было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя.

Еще мы писали, что заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!