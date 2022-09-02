Россия полностью остановила работу «Северного потока-1»

Работа российского газопровода «Северный поток-1» была полностью остановлена якобы из-за утечки масла и необходимости ремонта.

Об этом сообщается в Nelegram-канале компании «Газпром».

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отмечают, что было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, которая входит в состав двигателя. Масло также обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха.

Акт обнаружения утечки масла подписали также представители компании Siemens.

«Получено Предостережение ростехнадзора россии* о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — сообщают в Газпроме.

Как сообщал Курсор, российская компания «Газпром» остановила экспорт газа по трубопроводу «Северный поток-1» в среду, 31 августа. Приостановка работы планировалась в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Прокачка газа должна была возобновиться 3 сентября.

Ранее Курсор писал о том, что через неделю после того, как Канада решила вернуть недоремонтированную турбину для газопровода «Северный поток-1», российский монополист «Газпром» заявил, что не может принять ее обратно.

«У «Газпрома» нет никаких документов, которые позволили бы Siemens вывезти из Канады газовую турбину компрессорной станции «Портовая», которая находится там на ремонте», — говорится в отчете.

Также, как информировал Курсор, зампредседателя Совета безопасности рф*Дмитрий Медведев заявил, что Европейскому Союзу стоит готовиться к ценам на газ по две тысячи евро в связи с приостановкой Германией сертификации газопровода «Северный поток-2».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!