Россия обучает иранских пилотов на истребителе Су-35

Соединенные Штаты утверждают, что рф* и Иран движутся к полноценному оборонному партнерству.

Как пишет Милитарный, по словам координатора по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джона Кирби, власти Ирана в частности рассматривают возможность продажи россии сотен баллистических ракет.

Это происходит на фоне снабжения Ираном россии оружия для ведения войны в Украине, в частности беспилотников, атакующих украинскую критическую инфраструктуру.

Администрация Байдена обвиняет рф в предоставлении передовой военной техники Ирану, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), вертолеты и истребители, являющиеся частью углубления сотрудничества между двумя странами.

Россия и Иран могут создать совместное предприятие по производству беспилотников на территории рф.

Также по данным США, Россия обучает иранских пилотов на истребителе Су-35. Предполагается, что Иран может получить эти боевые самолета в течение следующего (2023) года.

Такое сотрудничество рф и Ирана в оборонной сфере вредит не только Украине, но и всему международному сообществу и, в частности, соседям Ирана.

NBC News констатирует, что после российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале этого года Иран стал главным военным союзником рф. Он продал несколько сотен дронов-камикадзе москве только с августа.

Ранее Курсор писал, что в NYT рассказали, почему путин стал чаще появляться на публике.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.