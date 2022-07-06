Россия обвинила США в появлении COVID-19 и потребовала компенсации

Спикер госдумы рф* Вячеслав Володин обвинил Америку в том, что она является виновником пандемии и считает, что страна должна компенсировать убытки.

В россии считают, что коронавирусная инфекция, которая всколыхнула весь мир, была создана в биологической лаборатории США. И в связи с этим, страна должна компенсировать убытки странам, которые пострадали от заболевания больше всего.

Такое мнение высказал спикер госдумы рф Вячеслав Володин на своем Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон является виновником пандемии и в ближайшее время будут рассекречены биологические разработки США, доказывающие создание COVID-19.

В своих обвинениях чиновник опирается на слова американского экономиста Джеффри Сакса, который заявил, что коронавирусная инфекция появилась в биолабораториях США, но исследованиям природы COVID-19 сейчас не занимаются, поскольку никто не хочет «заглядывать под ковер».

Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что пандемия привела к миллионам заболевших и погибших, а также негативно отразилась на показателях мировой экономики, а значит Вашингтон должен понести ответственность и компенсировать убытки.

«Курсор» писал ранее, что по словам вирусолога Миган Деминг, коронавирус мутирует и те препараты, которые были эффективны против заболевания раньше, через 1-2 года могут не работать против новых штаммов болезни.

Еще мы писали, что в Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!