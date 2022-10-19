Россия объявила эвакуацию с правого берега Днепра в Херсонской области

Оккупационная администрация, которую россияне сформировали в Херсонской области, призывает мирное население к эвакуации на левый берег Днепра.
Об этом заявил коллаборант, которого россияне называют «губернатором» Владимир Сальдо.
В своем заявлении 18 октября 2022 он анонсировал «широкомасштабное наступление» Вооруженных Сил Украины. Сальдо заявил, что поскольку на территории области развернется большое сражение, мирное население будут вывозить на левый берег.
Сальдо сказал, что украинцы могут уехать в рф*, где получат временное жилье от страны-агрессора.
Другой коллаборант Кирилл Стремоусов сказал, что в ближайшее время начнется битва за Херсон. Он призвал херсонцев к быстрой эвакуации с правого берега.
Синхронно с заявлениями местных предателей тему Херсона на российском телевидении озвучил российский генерал Сергей Суровикин, командующий силами вторжения в Украину.
Суровикин тоже заявил о предстоящем украинском масштабном наступлении.
«Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений», — предупредил Суровикин.
Суровикин также озвучил намерения переселить украинцев в россию по программе правительства рф.
Оккупант Суровикин и коллаборант Сальдо синхронно озвучили тезис о запланированных ударах по гражданской инфраструктуре Херсона, а также о намерении ВСУ разрушить ракетным ударом дамбу Каховской ГЭС.
Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!