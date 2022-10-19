Россия объявила эвакуацию с правого берега Днепра в Херсонской области

Оккупационная администрация, которую россияне сформировали в Херсонской области, призывает мирное население к эвакуации на левый берег Днепра.

Об этом заявил коллаборант, которого россияне называют «губернатором» Владимир Сальдо.

В своем заявлении 18 октября 2022 он анонсировал «широкомасштабное наступление» Вооруженных Сил Украины. Сальдо заявил, что поскольку на территории области развернется большое сражение, мирное население будут вывозить на левый берег.

Сальдо сказал, что украинцы могут уехать в рф*, где получат временное жилье от страны-агрессора.

Другой коллаборант Кирилл Стремоусов сказал, что в ближайшее время начнется битва за Херсон. Он призвал херсонцев к быстрой эвакуации с правого берега.

Синхронно с заявлениями местных предателей тему Херсона на российском телевидении озвучил российский генерал Сергей Суровикин, командующий силами вторжения в Украину.

Суровикин тоже заявил о предстоящем украинском масштабном наступлении.